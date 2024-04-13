Çin'de doğal afetler 3,3 milyar dolarlık fatura çıkardı

Çin Acil Durum Yönetim Bakanlığı, doğal afetlerin yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisine verdiği zarar hakkında açıklamada bulundu.

Hükümet, soğuk havanın yol açtığı hasara, Sincan'ın kuzeybatı bölgesinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depreme, güneybatıdaki Yunnan eyaletindeki toprak kaymalarına ve Sarı Nehir'deki su baskınlarına değindi.

Bakanlık raporunda, afetlerde 79 kişinin öldüğü, 110 bin kişinin acil tahliye edildiği ve 26 bölgede 10,4 milyon kişinin etkilendiği belirtildi.

Diğer doğal afetler arasında güneybatıda 10 bin 500 dönüm mahsulü etkileyen kuraklık, kuzeybatıda kum fırtınaları ve güneybatı ve güneyde orman yangınları yer aldı.

GEÇEN YILIN ZARARI 47,7 MİLYAR DOLAR

Bakanlığın ocak ayındaki raporuna göre, geçen yıl Çin'de yaşanan doğal afetler 691 kişinin ölümü veya kaybolmasıyla 47,7 milyar dolar doğrudan ekonomik kayba neden olmuştu.

Ocak ayında bakanlık, madencilik gibi sektörlerde güvenlik konusundaki eksiklikler de dahil olmak üzere afetler sırasında müdahale sürelerini uzatan sorunların üstesinden gelmek için üç yıllık bir kampanya planladığını açıkladı.

Kaynak: Reuters