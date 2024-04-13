Derince Birlikspor Kirazlıyalı ile oynuyor

ERENLERSPOR- İZMİT 41 FK

C Grubu’nda 18 puanla zirve yarışı yapan İzmit Erenlerspor, genç oyuncularla ligde mücadele eden İzmit 41 FK ile karşı karşıya gelecek. Cephanelik Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. Bu grupta pazar gününün en önemli maçı da Yenidoğanspor ile Körfez Atılımspor arasında oynanacak. 18 puanlı Yenidoğanspor ile 14 puanlı Körfez Atılımspor takımları kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.00’da paylaşacak. Bu maç özellikle 14 puanla 4.sırada bulunan Körfez Atılımspor’un Play-Off iddiasını sürdürmesi için son şansı olacak.