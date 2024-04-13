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2.Küme’de gözler Derbent’te

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2.Küme D Grubu’nda zirvede Nusretiyespor var. Geçen haftayı hükmen galibiyetle geçen Yeşil-Beyazlı ekip, 10.hafta maçında Pazar günü Derbent Stadı’nda 17.00’de Vezirçiftliğispor ile karşılaşacak.

2.Küme’de gözler Derbent’te mask
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10’DA 10 YAPMAK İSTİYOR

Daha önceki yıllarda Süper Amatör Lig şampiyonluğu bulunan Nusretiyespor, yaşanan ekonomik sorunlar yüzünden 2.Küme’ye kadar düştü. 2.Küme’de yeniden yapılanan, kadrosunun da Süper Lig ve 1.Küme kariyerli oyuncularla güçlendiren Nusretiyespor, ligde oynadığı 9 maçını da kazandı, en yakın rakibine 8 puan fark yaptı. Nusretiyespor, Pazar günü 10’da 10 için sahaya çıkacak. Rakip ise 18 puanla Play-Off yarışı yapan Vezirçiftliğispor. Derbent Stadı’nda bu maçtan önce de ev sahibi Derbentspor, lig ikincisi Uzuntarlaspor ile karşılaşacak. Bu maçın başlama saati 15.00 olarak belirlendi. Geçen hafta Derbentspor maçına çıkmayan Kullarspor ise Başiskele Stadı’nda 15.00’de Acısuspor ile karşılaşacak.

2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

 1-Nusretiyespor

9

9

0

0

34

8

27

2-Uzuntarlaspor

9

6

1

2

30

9

19

3-Vezirçiftliğispor

9

5

3

1

32

14

18

4-Başiskele Birlikspor

9

4

1

4

25

20

13

5-Kullarspor

9

4

0

5

20

29

12

6-Derbentspor

9

3

1

5

15

33

10

7-Acısuspor

9

2

0

7

15

33

6

8-Sarımeşespor

9

0

0

9

7

32

0

Kaynak: Spor Servisi

# hafta

13 Nis 2024 - 13:31 - Spor --- Okunma

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