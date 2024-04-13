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Sertif Gökçe, vatandaşlarla sohbet etti

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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Çenedere Mesire Alanı’nda piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de sohbet etti.

Sertif Gökçe, vatandaşlarla sohbet etti mask
Sertif Gökçe, vatandaşlarla sohbet etti
Sertif Gökçe, vatandaşlarla sohbet etti
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Vatandaşları Ziyaret Etti

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Gökçe, bayram boyunca Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerinin faaliyetlerini yakında takip ederek ilçe halkının mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Başkan Gökçe diğer taraftan da vatandaşları ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de sohbet etti. Bu kapsamda Çenedere Mesire Alanı’nda halkı selamlayan Başkan Gökçe, Derinceliler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Sertif Gökçe, vatandaşlarla sohbet etti

Hedef Mutlu Bir Derince

Çenedere Mesire Alanı’nda gerçekleşen programda Başkan Gökçe’ye, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri eşlik etti. Vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet eden Başkan Gökçe, “Siz kıymetli halkımızın destekleri ile görevimize başladık. Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için gece gündüz demeden mesaideyiz. Bayram boyunca belediye ekiplerimiz ile birlikte çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Mutlu bir Derince hedefiyle halkımızın talep ve önerileri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Sertif Gökçe, vatandaşlarla sohbet etti
Sertif Gökçe, vatandaşlarla sohbet etti
Sertif Gökçe, vatandaşlarla sohbet etti

Kaynak: Bülten

# başkan, ilçe, Derince

13 Nis 2024 - 13:44 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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