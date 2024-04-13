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İran'dan Hürmüz Boğazı'nda İsrail gemisine baskın

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Hürmüz Boğazı yakınında İran'a ait bir helikopter ile İsrailli bir iş insanına ait bir gemiye baskın düzenlendi. İran-İsrail arasındaki gerilim artarken, İran devlet medyası baskının düzenlendiği geminin İsrail ile bağlantılı olduğunu ve İran sularına geçtiği sırada kuşatıldığını doğruladı.

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda İsrail gemisine baskın mask
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Deniz güvenlik kurumları, Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'na yakın bir bölge olan Fujairah'ın 92 kilometre kuzeydoğusunda İsraille bağlantılı bir geminin "bölgesel yetkililer" tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Bir savunma yetkilisinin kaydettiği videoda, komandoların geminin güvertesinde bulunan bir konteyner yığınının üzerine iple indiği görülüyor.

Söz konusu helikopterin, geçmişte başka gemi baskınları da gerçekleştiren İran'ın Devrim Muhafızları tarafından kullanıldığı tespit edildi.

İran devlet medyası baskının düzenlendiği geminin İsrail ile bağlantılı olduğunu ve İran sularına geçtiği sırada kuşatıldığını doğruladı.

Kaynaklara göre geminin Londra merkezli Zodiac Maritime'a bağlı bir konteyner gemisi olan Portekiz bayraklı MSC Aries olduğu belirlendi.

Zodiac Maritime, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in Zodiac Grubunun bir parçası.

Olay, özellikle İsrail'in Suriye'deki İran Konsolosluğu'na düzenlediği şüpheli saldırının ardından, İran ile Batı arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Bu arada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı altı aydır sürdürdüğü savaşın ardından Ortadoğu genelinde gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Kaynak: AP

13 Nis 2024 - 13:51 - Dünya --- Okunma

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