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Antalya’da facianın yaşandığı teleferiğe İzmitli öğrenciler de gitmiş

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Antalya’da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Aynı teleferiği kısa süre önce İzmit’ten geziye giden öğrencilerin de kullandığı video ortaya çıktı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Antalya’da facianın yaşandığı teleferiğe İzmitli öğrenciler de gitmiş
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Antalya’da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Teleferikte mahsur kalan vatandaşlardan şuana kadar 137 kişi kurtarıldı. Mahsur kalan diğer vatandaşları kurtarma çalışması devam ederken, yakınları da gelecek müjdeli haberi bekliyor.

İZMİTLİ ÖĞRENCİLER DE KULLANMIŞ

Tünektepe Teleferiğinde yaşanan facianın ardından ise aynı teleferik hattını yaklaşık 5 ay önce İzmit’ten geziye giden bir öğrenci grubunun da kullandığı ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından öğrenciler Tünektepe teleferiğindeki videolarını sosyal medyadan paylaştılar.

# İzmit, sosyal

13 Nis 2024 - 15:02 - Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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