Antalya’da facianın yaşandığı teleferiğe İzmitli öğrenciler de gitmiş

Antalya’da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Teleferikte mahsur kalan vatandaşlardan şuana kadar 137 kişi kurtarıldı. Mahsur kalan diğer vatandaşları kurtarma çalışması devam ederken, yakınları da gelecek müjdeli haberi bekliyor.

İZMİTLİ ÖĞRENCİLER DE KULLANMIŞ

Tünektepe Teleferiğinde yaşanan facianın ardından ise aynı teleferik hattını yaklaşık 5 ay önce İzmit’ten geziye giden bir öğrenci grubunun da kullandığı ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından öğrenciler Tünektepe teleferiğindeki videolarını sosyal medyadan paylaştılar.