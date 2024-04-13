Kocaelispor’da kongre tarihi belli oldu

KULÜP AÇIKLAMA YAYINLADI

Kocaelispor Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili kararında, “Kocaelispor Kulübü tüzüğü ilgili maddeleri mucibince, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’ un aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının yerel günlük 1 gazete ile KOCAELİSPOR resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 28 Nisan 2024 tarihinde saat 11:00’ de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, çoğunluk şartı aranmaksızın 9 Haziran 2024 günü saat 11:00’ de, ‘’Akasyalar Cad. Yahyakaptan Merkez / İzmit – KOCAELİ’’ adresinde mukim Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ nde yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kocaelispor Kulübü Tüzüğü ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu hükümlerine uygun olarak ikmaline Kocaelispor Kulübü’ nün 13.4.2024 tarih ve 639 sayılı toplantısında oy çokluğu ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.