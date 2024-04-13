Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza trafiği felç etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Bayram tatili dönüşü yola çıkan sürücüler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza trafiği felç etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza trafiği felç etti
+1
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan Bayramı tatili dönüşünde yollarda yoğunluk oluşurken Kuzey Marmara Otoyolu T-3 Tünel çıkışı Sevindikli mevkii Kocaeli kesimi İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken kazayla ilgili bölgeye ekip sevk edildi. Yaralı ve kazaya karışan araç sayısı ile ilgili bilgiye ulaşılmazken, ekiplerin çalışması sonrasında kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza trafiği felç etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza trafiği felç etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza trafiği felç etti

Kaynak: İHA

# Ramazan, İstanbul, Kocaeli, sevk, araç

13 Nis 2024 - 16:27 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.928.300 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL