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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu devam ediyor

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda başlayan hareketlilik sürüyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu devam ediyor mask
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Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevre illere araçlarıyla hareket eden tatilciler otoyolda hareketlilik oluşturuyor.

Osmangazi Köprüsü'ne gidişte otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman yoğunluk artarken Batı gişelerinde araç kuyruğu gözleniyor.

İstanbul'a doğru seyreden araçlar nedeniyle otoyoldaki diğer gişelerde de kalabalık oluşuyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA

# İstanbul, araç

13 Nis 2024 - 17:59 - Gündem --- Okunma

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