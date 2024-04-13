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Deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları bayram tatilinde de aralıksız sürdü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Ramazan Bayramı tatilinde de 1000'den fazla şantiyede, 110 bin personelle çalışıldığını belirtti.

Deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları bayram tatilinde de aralıksız sürdü mask
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde  Ramazan Bayramı tatilinde de 1000'den fazla şantiyede, 110 bin personelle çalışıldığını belirterek, "Bizim için bayram, ancak afetzede kardeşlerimiz evlerine kavuştuklarında tam anlamını kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen, 11 ili doğrudan, 18 ili ise dolaylı olarak etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin inşa ve ihyası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bölgede, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalarla bugüne kadar 76 bin konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. İnşaatı devam eden konutların bir an önce hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalar, Ramazan Bayramı'nda da aralıksız sürdü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Özhaseki, çalışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

"Afet bölgesinde 1000'den fazla şantiyede 110 bin personelimizle gece gündüz, bayram tatili demeden çalışıyoruz. Bizim için bayram, ancak afetzede kardeşlerimiz evlerine kavuştuklarında tam anlamını kazanacaktır. Afetzede kardeşlerimize güvenli konutlarını teslim edene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşte bizim gerçek bayramımız o zaman olacak."

Kaynak: AA

# Ramazan, Bayram tatili, Ramazan Bayramı

13 Nis 2024 - 18:30 - Türkiye --- Okunma

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