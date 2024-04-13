Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

G7 Ulaştırma Bakanlarından küresel istikrarsızlıklar karşısında "bağlantısallık" vurgusu

ABONE OL Google News Sayfamız

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, artan küresel istikrarsızlık karşısında bağlantısallığın garanti edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

G7 Ulaştırma Bakanlarından küresel istikrarsızlıklar karşısında "bağlantısallık" vurgusu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

G7 ülkelerinin Ulaştırma Bakanları bu yılki toplantılarını G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde 11-13 Nisan'da Milano'da yaptı.

Toplantının ardından "Hareketliliğin Geleceği: Artan Küresel İstikrarsızlık Karşısında Bağlantısallığın Garanti Edilmesi" başlığıyla yayınlanan ortak bildiride, G7 bakanlarının, erişilebilir, sürdürülebilir, dayanıklı, verimli, kapsayıcı ve adil ulaşım sistemlerinin önemi teyit ettiği ve tedarik zincirleri ile tüm ulaşım kanallarında güvenliği sağlama hedefini yinelediği belirtildi.

G7 Ulaştırma Bakanlarının toplantısının çoklu kriz ortamında yapıldığına dikkati çekilen bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ile Aden Körfezi'nden geçen ticari gemilere saldırılarının yaşam maliyetlerine dair endişeleri artırdığı kaydedildi.

Bildiride, "Bu krizlerin yakınlaşması, ulaştırma sistemlerinin dayanıklılığını, şoklara karşı direncini ve uyarlanabilirliğini desteklemeye yönelik çalışmalarımızın önemini vurgulamaktadır. Bağlantısallık, modern toplumlarımızın temel bir ihtiyacı ve serbest piyasaya dayalı demokrasilerin temel ilkelerinden biridir." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlere göre, "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grup üyesi 7 kişi, Milano'nun Duomo Meydanı'nda takım elbise giymiş palyaço kostümleri ve "G7: İklim Sirki" pankartıyla G7 Ulaştırma Bakanlarının toplantısını protesto etti. Göstericiler, iklim konusunda acil durum ilan edilmesini talep etti.

Kaynak: AA

13 Nis 2024 - 18:43 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.928.300 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL