Almanya, Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemi tedarik edecek

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın hava saldırılarının artması ve Ukrayna hükümetinin talebi üzerine, müttefiklerinin koordinasyonunda daha önce teslimatı gerçekleştirilmiş ve planlananlara ek olarak bir Patriot hava savunma sisteminin daha bu ülkeye devredileceği bildirildi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Ukrayna şehirlerine ve ülkenin altyapısına yönelik Rus terörü, tarifsiz acılara neden oluyor. İnsanların enerji kaynaklarını tehlikeye atıyor ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin operasyonel hazırlığı açısından önemli olan endüstriyel tesisleri yok ediyor. Bu nedenle Ukrayna'yı başka bir Patriot hava savunma sistemiyle destekliyoruz. Bu kararı vermeden önce, mümkün olan en kısa sürede ülkemiz için yenisini almayı taahhüt etmiştim ve bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Almanya Savunma Bakanlığı, askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya daha önce çeşitli askeri ekipmanların yanı sıra iki Patriot hava savunma sistemi, atış üniteleri ve iki Patriot fırlatıcıyı teslim etmişti.

Rusya: Avdiyivka yönünde Pervomayskoye yerleşim birimini ele geçirdik

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Avdiyivka yönünde Pervomayskoye yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, Avdiyivka yönünde Donetsk Halk Cumhuriyetinin Pervomayskoye (Pervomayske) yerleşim birimini kurtararak pozisyonlarını güçlendirdi." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 222 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 583 uçak, 270 helikopter, 20 bin 826 İHA, 501 hava savunma füze sistemi, 15 bin 767 tank ve zırhlı araç, 1266 çok namlulu roketatar, 8 bin 849 obüs ve havan topu ile 20 bin 960 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA