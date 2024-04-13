Almanya, eski Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis'e siyasi faaliyetlere katılım yasağı getirdi

Varufakis, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya İçişleri Bakanlığının, kendisi için Almanya'da siyasi faaliyetlere katılım yasağı getirdiğini açıkladı.

Bu kapsamda Almanya'yı siyasi amaçla ziyaret edemeyeceğini belirten Varufakis, ayrıca çevrim içi toplantılara da katılmasının yasaklandığını ifade etti.

Varufakis, yasağın sebebinin 12 Nisan'da Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi için planladığı Filistin'e destek konuşması olduğunu söyledi.

Konuşmasının Alman polisi tarafından engellendiğini aktaran Varufakis, engellenen söz konusu konuşmayı web sitesi üzerinden paylaştı.

Varufakis, konuşmasında, Filistinlilerin yaklaşık 80 yıldır adeta bir yarı açık cezaevinde yaşadığını, asgari düzeyde gıda ve su ile idare ettiğini, dış dünya ile bağlantısının bulunmadığını ve periyodik olarak bombalandığını vurguladı.

Filistinlilere yaşadıkları kısıtlı alanda gölgesine sığınacakları ve meyvesini tadacakları bir ağaç bile bırakılmadığını vurgulayan Varufakis, Filistinli çocukların keskin nişancılar tarafından öldürüldüğüne de işaret etti.

Varufakis, kimin işlediğine bakmaksızın soykırımı ve savaş suçlarını kınadığını belirterek, "Çünkü Güney Amerika ve Güney Afrika'da olduğu gibi İsrail-Filistin topraklarında da ırkçılığa karşı çıkıyoruz. Çünkü tarihi Filistin topraklarında Yahudiler, Filistinliler, Bedeviler ve Hristiyanlar arasında eşitlik, evrensel insan hakları ve özgürlüğü savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin asıllı rektör de Almanya'ya sokulmamıştı

İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün boyunca görev yapan Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı Rektörü, cerrah Gassan Ebu Sitte de dün, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edildiğini ancak ülkeye girişinin engellendiğini belirtmişti.

Ebu Sitte, "Alman hükümeti benim ülkeye girmemi zorla engelledi. Uluslararası Adalet Divanının bir soykırım tanığının susturulması, Almanya'nın devam eden katliamdaki suç ortaklığını artırıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA