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Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak

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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 14 Nisan 2024 Pazar günü 3 ilçede elektrikler kesilecek.

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SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 14 Nisan 2024 Pazar günü Kocaeli’nin Gebze, Başiskele ve Dilovası ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:

58978KOCAELİGEBZEULUS2143. SK., 2145. SK., 2145/1., 2145/1. SK., ORDU CD., TOPAL OSMAN AĞA CD.14.04.202409:3013:30
58986KOCAELİBAŞİSKELEYAYLACIKAK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., SEVGİ SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD.14.04.202409:0011:00
59004KOCAELİDİLOVASIAHATLI, DURAKLI, HATIPLER3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELEŞLİ SK., FINDIKLAR SK., KABAKULAK SK., KAYABAŞI SK., KÖY SOKAĞI SK, PINARBAŞI SK., YAKUPBEY SK., YENİYOL SK.14.04.202409:0015:00

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, Gebze

13 Nis 2024 - 20:09 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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