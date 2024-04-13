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Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı Soğanlı Vadisi ziyaretçilerini ağırlıyor

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği merkezler arasında yer aldı.

Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı Soğanlı Vadisi ziyaretçilerini ağırlıyor mask
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Kentin Kapadokya'ya açılan kapısı konumundaki Soğanlı Vadisi'nde valilik ve büyükşehir belediyesi işbirliğiyle yapılan yol ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Kayseri'ye 80 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Vadisi, peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, yöre halkınca yapılan Soğanlı bebekleriyle biliniyor.

Kapadokya ile beraber UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan vadiyi ziyaret edenler, tarihi taş evlerin arasında geçmişe yolculuk yapıyor, meydanda satılan Soğanlı bebeklerinden satın alıp tarihi yöredeki turistik mekanları geziyor.

Kaynak: AA

# Büyükşehir

13 Nis 2024 - 20:32 - Yaşam --- Okunma

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