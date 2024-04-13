Ebeveynlerin korkulu rüyası ’CRP’de doğru bilinen yanlışlar

Özellikle ilk çocuğu olan aileler, çocuklardan istenen tahlillerin sonuçlarına internetten bakıp, bunalıma girebiliyor. Aileler, internette en çok CRP yüksekliğini aratırken, bunun karşılığını ise kana enfeksiyon bulaşması olarak görüyor. Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Alper Aykanat, CRP’nin birçok şartta yükselebileceğini ifade ederek, doğru bilinen yanlışlar hakkında uyarılarda bulundu.

“EN FAZLA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ, ‘SADECE ENFEKSİYON OLDUĞUNDA ARTAR’ DÜŞÜNCESİ”

CRP konusunda en çok doğru zannedilen yanlışın ’sadece kanda enfeksiyon olduğunda arttığı’ düşüncesi olduğuna dikkat çeken Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Alper Aykanat, “Çocuk doktorlarına en çok sorulan soru, ‘Hocam CRP’si yüksek çıkmış kanında enfeksiyon varmış’ oluyor. CRP, kanda enfeksiyon değildir. CRP’yi 100 küsur gören, ‘eyvah kanında çok enfeksiyon var’ diyor. Romatizmada, kanserde birçok şeyde CRP yükselebilir. CRP, tedavi edilebilir bir şey değildir, sadece bir bulgudur. İnternette bu konu hakkında çok ciddi derecede korkutucu şeyler yazılıyor. CRP, vücutta bazı reaksiyonlar sonucu artan bir protein. En fazla doğru bilinen yanlış ise ‘sadece enfeksiyon olduğunda artar’ düşüncesi” dedi.

CRP’nin birçok durumda artabileceğinin, enfeksiyondan bağımsız olarak da CRP’nin artabileceğine değinen Uzm. Dr. Mustafa Alper Aykanat, “Enfeksiyon dahil birçok durumda CRP yükselir. Hatta duvara yumruk atsanız bile, travmada bile yükselebilir, stresle yükselebilir. Ailelerin en büyük korkusu, kana enfeksiyon karışması. Biz uzmanlar asla CRP tedavisi yapmıyoruz. Laboratuvar tahlili tedavisi yapmıyor, tanı koymuyoruz. Çocukları muayene ederek tanı koyuyoruz. O yüzden bir tahlil sonucu internete başvurarak, uygunsuz, kendilerini strese sokacak bilgilerle kendilerini yormasınlar. Çünkü biz CRP’yi klinik bulgulara ek bir şekilde inceliyoruz. Örneğin PFAPA sendromu var. Bunda CRP çok yükselir ama basit bir tedavi ya da bekleyerek de düzelebilir. Bu CRP enfeksiyon anlamına gelecek olsa çocuğa çok yoğun antibiyotik vermek zorunda kalacaktık, vermiyoruz. Laboratuvar hastaya tanı koydurmaz, tanıyı doktor koyar, laboratuvar akılda bir şey kalmasın diye destek amacıyla istenir” diye konuştu.

“ÇOCUKLUK ÇAĞI HASTALIKLARI, ÇOCUKLUKTA GEÇİRİLİRSE İYİ OLAN BİR HASTALIK GRUBUDUR”

Son dönemde çocuklarda en çok görülen hastalıkların başında ‘beşinci hastalık’ adı verilen viral hastalığın olduğuna da değinen Uzm. Dr. Aykanat, “Beşinci hastalık, parvovirus B19 adlı virüsle enfekte olan bir çocuğun yüksek ateş, bu ateşin 72 saat sürmesi, kıpkırmızı elmacık yanakları ve 72 saatin sonunda ateşin düşmesiyle birlikte vücutta kırmızı döküntülerin çıktığı viral, masum bir çocukluk hastalığıdır. Özellikle bekeler, 6 ay sonrası bu hastalık riskini daha fazla taşıyorlar. Çocukluk çağı hastalıkları, çocuklukta geçirilirse iyi olan bir hastalık grubudur. Aşısı yok, gerek de yok. Çocuklar bu hastalığı erken dönemde geçirirse, kendi kendine iyileşiyor. Yüksek ateş nedeniyle maalesef anne ve babalarda gereğinden fazla anksiyete oluşursa, uygunsuz ilaç kullanımı ya da tanı konulmazsa uygunsuz antibiyotik kullanımı gibi sonuç oluyor. Bu virüs hastalıkları antibiyotikle iyileşmez, tamamen kendiliğinden savunma sisteminin savaşarak vücuttan atmasıyla iyileşeceği bir hatalıktır. Ateş kontrolü dışında sıvı alımını desteklemek dışında yapmamız gereken hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA