Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Vali Yavuz 4 yılda binlerce haneye dokundu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Valiliği görevine geldiği 2020 yılından günümüze kadar binlerce aileye dokunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yapılan hane ziyaretlerini paylaştı.

Vali Yavuz 4 yılda binlerce haneye dokundu mask
Vali Yavuz 4 yılda binlerce haneye dokundu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 2020 yılından itibaren yapılan hane ziyaretleri ve yardımlarla ilgili bilgi vererek, 1819 şehit ailesi 3226 gazi ailesi, 1216 öksüz yetim ailesi, 2443 engelli ailesi, 2106 yaşlı aile, toplam 18999 ailenin 2020-2024 arasında eşi Selda Yavuz, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar tarafından ziyaret edildiğini belirtirken: “Gönülden gönüle etiketini kullanarak Devletimizin emrinde milletimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Girilmedik gönül , çalınmadık kapı bırakmamak için azimle çalışan kıymetli Eşime , Vali Yardımcılarıma ve Kaymakamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kimseyi kimsesiz bırakmayacağız inşallah” ifadesini kullandı.

İŞTE VALİ YAVUZ’UN PAYLAŞIMI

Vali Yavuz 4 yılda binlerce haneye dokundu

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, Kocaeli

13 Nis 2024 - 21:19 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.928.300 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL