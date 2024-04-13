Vali Yavuz 4 yılda binlerce haneye dokundu

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 2020 yılından itibaren yapılan hane ziyaretleri ve yardımlarla ilgili bilgi vererek, 1819 şehit ailesi 3226 gazi ailesi, 1216 öksüz yetim ailesi, 2443 engelli ailesi, 2106 yaşlı aile, toplam 18999 ailenin 2020-2024 arasında eşi Selda Yavuz, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar tarafından ziyaret edildiğini belirtirken: “Gönülden gönüle etiketini kullanarak Devletimizin emrinde milletimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Girilmedik gönül , çalınmadık kapı bırakmamak için azimle çalışan kıymetli Eşime , Vali Yardımcılarıma ve Kaymakamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kimseyi kimsesiz bırakmayacağız inşallah” ifadesini kullandı.

İŞTE VALİ YAVUZ’UN PAYLAŞIMI

Kaynak: Haber Merkezi