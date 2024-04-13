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Bolu geçişinde akıcı yoğunluk devam ediyor

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Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, TEM Otoyolu’nun ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Özellikle dinlenme tesisleri girişlerinde trafikte zaman aksamalar yaşanıyor.

Bolu geçişinde akıcı yoğunluk devam ediyor mask
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9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu dün sabah saatleri itibariyle başladı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu gün boyu devam etti. Gece saatlerinde otoyolun farklı noktalarında tatilciler nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, dinlenme tesislerinin giriş ve çıkışlarında aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: İHA

# Türkiye, Ramazan, İstanbul, hafta

13 Nis 2024 - 21:56 - Türkiye --- Okunma

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