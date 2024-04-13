Belediye personeli vefat etti

Gebze Belediyesi’nde çalışan Muhammet Güler vefat etti. Güler’in cenazesi yarın (Pazar) ikindi namazına müteakip Hacı Kemal Destebaşı Camii’nden kaldırılacak. Muhammet Güler’in vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlayan Gebze Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise şu ifadeleri kullandı: “ İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun. Çalışma arkadaşımız Muhammet Güler’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum personelimiz Muhammet Güler’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Cenaze yarın ikindi namazına müteakip Hacı Kemal Destebaşı Camii’den kaldırılacaktır.”