Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Nis 2024 - 22:57- Asayiş G:

TAG Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü 7 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı kavşağı yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölürken 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü 7 yaralı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ferman C. idaresindeki 46 AGE 330 plakalı Tofaş marka otomobil, daha önce kaza yaptıktan sonra sağ şeritte bekleyen 33 AGS 294 plakalı Seat marka otomobile çarptı. Feci kaza sonrası diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

2 kişi öldü, 2’si ağır 7 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Ali Evren isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği, 3’ü ağır toplam 8 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelere kaldırdı. Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralılardan Mehmet Şerif Evren de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 kişinin ölümü, 2’si ağır 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

# polis, sevk

13 Nis 2024 - 22:57 - Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.928.300 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL