Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, D-100 karayolu Altınpınar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şandan S. idaresindeki 34 HZ 5555 plakalı Ford marka otomobile aynı istikametten giden Vasip Ö. idaresindeki 81 ADL 159 plakalı kamyonet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil bankete çıkıp takla atarken, kamyonet ise yol üzerinde devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, kazada yaralanan kamyonet sürücüsü V.Ö.'nün kanlar içerisindeyken telefonla yakınlarını araması dikkat çekti.

Kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA