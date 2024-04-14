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Kocaeli’de Bölücü Terör Örgütü’ne operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik “Bozdoğan-25” operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kocaeli’de Bölücü Terör Örgütü’ne operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Bozdoğan-25” operasyonları sonucu 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt’te düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Kaynak: İHA

# sosyal, Kocaeli, İstanbul, sosyal medya

14 Nis 2024 - 09:13 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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