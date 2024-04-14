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Kocaeli’de ne kadar Suriyeli var?

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Kocaeli'deki Suriyeli göçmen sayısının Türkiye genelindeki sıralamasında 15. sırada olduğu belirlendi.

Kocaeli’de ne kadar Suriyeli var? mask
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Türkiye'de kayıtlı geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 3 milyon 151 bin 915 kişiye ulaştı. Bu rakam, 29 Şubat 2024 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 29,307 kişi azaldı. Ülke genelinde kayıtlı Suriyeli sayısı, 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Göç İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı yaş aralığı tablosuna göre, toplam Suriyeli sayısının %52,2'sini erkekler, %47,8'ini ise kadınlar oluşturuyor. Suriyeli erkeklerin sayısı, kadınlarınkinden 140,841 kişi fazla. Cinsiyet arasındaki en büyük fark, 25-29 yaş aralığında 29,570 kişi ile ortaya çıkıyor.

Kocaeli'de resmi rakamlara göre 52,882 Suriyeli yaşıyor. Bu sayıyla Kocaeli, Türkiye genelinde 15. sırada bulunuyor. İstanbul, 530,532 Suriyeli ile listenin başında yer alırken, Antep 428,279 Suriyeli ile ikinci sırada ve üçüncü sırada ise 283,543 kişi ile Şanlıurfa bulunuyor

# Türkiye, Kocaeli, İstanbul

14 Nis 2024 - 09:21 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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