Kocaeli’de o araçlar için trafiğe çıkma yasağı başladı

Kocaeli'de alınan karara göre bayram dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılması için için bugün sabah saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar bazı araçların trafiğe çıkmalarının yasaklandı. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada açıklamada, " Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların ilimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında bugün saat 05.00’den itibaren Yarın saat 05.00’e kadar seyir yapmalarının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

YASAK GÜNÜNDE SEYİR HALİNDE OLAN ARAÇLARIN BEKLEYEBİLECEKLERİ TESİSLER

Açıklamada; D100 (İstanbul-Kocaeli- Sakarya-Ankara Karayolu), D130, D575, D595 ( İzmit-Yalova- Bursa Karayolu), O4 (İstanbul-Ankara Otoyolu), O5 ( İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir otoyolu), O7 (Kuzey Marmara)'yi kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasakların başlayacağı tarih olan 14 Nisan Pazar günü saat 05.00 civarlarında seyir halinde olması halinde D100 Ankara’dan geliş Ormanya otoparkı, D100 İstanbul’dan geliş Hilal petrol tesisleri, D130 Yalova’dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu, TEM Otoyolu Ankara’dan geliş Tepetarla tesisleri, TEM Otoyolu İstanbul’dan geliş Doğalhane tesisleri ile Osmangazi Köprüsü'nden geliş Oksijen Tesisleri'nde beklemeleri uyarılarında bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi