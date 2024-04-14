Altına 'İran - İsrail' etkisi! Piyasalarda hareketlilik

Finansal piyasalar üzerinde baskı oluşturan bu durum yatırımcıları güvenli liman arayışına ittiği için ons altında tarihi zirve seviyeler görülürken, riskli varlık olarak nitelenen kripto paralarda ise sert düşüşler yaşandı. Jeopolitik gerilimlere ilişkin endişelerin artmasıyla önceki gün yaklaşık yüzde 2.5 artışla 2 bin 431,5 dolara kadar yükselerek rekor kıran ons altın fiyatı, gece saatlerinde 2 bin 333 dolara kadar geri çekildi. Yurtiçinde gram altın fiyatı ise dün 2 bin 528 TL’ye kadar yükseldikten sonra 2 bin 430 TL’ye geriledi. ABD’li finans ajansı Bloomberg’in bir haberine göre, altında rallinin uzadığı için kâr satışlarının geldiği; bunun da rekor seviyeden geri çekilmeyle sonuçlandığı belirtildi. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerindeki oynaklık ise arttı. Bitcoin, halving’e (yarılanma) 7 gün kala 67 bin 300 dolara kadar geriledi. Bitcoin yarılanması, madencilere verilen ödül miktarının yarı yarıya azaltılmasını ifade eden bir kripto varlık terimi.

Kaynak: Haber Merkezi