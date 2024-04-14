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14 Nis 2024 - 11:15- Spor G:

Ulaş Yıldız’dan kongre mesajı: Adımız Kocaeli soyadımız Kocaelispor’dur

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Kocaelispor Başkan adaylığı için ismi geçenlerden biri olan Ulaş Yıldız’dan kongre mesajı geldi.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Ulaş Yıldız’dan kongre mesajı: Adımız Kocaeli soyadımız Kocaelispor’dur mask
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Kocaelispor yönetiminin 28 Nisan-8 Haziran tarihlerinde olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından başkan adaylığı için adı geçen isimlerden Ulaş Yıldız, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özko Alüminyum AŞ yönetim kurulu başkanı Yıldız paylaşımında, “KOCAELİSPOR SPOR KULÜBÜNE Hayırlı olsun. Bu şehir sadece futbol değil, spor şehridir Bu şehir gençlere örnek, geleceğe Umut’tur. Adımız KOCAELİ Soyadımız KOCAELİSPOR ‘dur. Hayırlı Olsun” ifadelerine yer verdi. Yıldız’ın aday olup olmayacağını kısa bir süreçte duyurması bekleniyor.

# sosyal, başkan, Kocaeli, kocaelispor, futbol

14 Nis 2024 - 11:15 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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