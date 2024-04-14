Ulaş Yıldız’dan kongre mesajı: Adımız Kocaeli soyadımız Kocaelispor’dur

Kocaelispor yönetiminin 28 Nisan-8 Haziran tarihlerinde olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından başkan adaylığı için adı geçen isimlerden Ulaş Yıldız, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özko Alüminyum AŞ yönetim kurulu başkanı Yıldız paylaşımında, “KOCAELİSPOR SPOR KULÜBÜNE Hayırlı olsun. Bu şehir sadece futbol değil, spor şehridir Bu şehir gençlere örnek, geleceğe Umut’tur. Adımız KOCAELİ Soyadımız KOCAELİSPOR ‘dur. Hayırlı Olsun” ifadelerine yer verdi. Yıldız’ın aday olup olmayacağını kısa bir süreçte duyurması bekleniyor.