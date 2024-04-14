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14 Nis 2024 - 11:30- Ekonomi G:

Gram altın 2 bin 430 TL’ye geriledi

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Altında da kar satışları nedeniyle düşüş yaşandı. Yurtiçinde gram altın fiyatı dün 2 bin 528 TL’ye kadar yükseldikten sonra 2 bin 430 TL’ye geriledi.

Gram altın 2 bin 430 TL’ye geriledi mask
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Jeopolitik gerilimlere ilişkin endişelerin artmasıyla önceki gün yaklaşık yüzde 2.5 artışla 2 bin 431,5 dolara kadar yükselerek rekor kıran ons altın fiyatı, gece saatlerinde 2 bin 333 dolara kadar geri çekildi.

Yurtiçinde gram altın fiyatı ise dün 2 bin 528 TL’ye kadar yükseldikten sonra 2 bin 430 TL’ye geriledi.

ABD’li finans ajansı Bloomberg’in bir haberine göre, altında rallinin uzadığı için kâr satışlarının geldiği; bunun da rekor seviyeden geri çekilmeyle sonuçlandığı belirtildi.

Kaynak: DÜNYA

14 Nis 2024 - 11:30 - Ekonomi --- Okunma

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