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- Ekonomi

Kripto paralar değer kaybetti

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İran'ın İsrail'e İHA'lı saldırı başlattığının duyurulmasının ardından Bitcoin ve Etherium başta olmak üzere kripto paralarda değer kaybı yaşandı. Bitcoin'in fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 61 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin şu sıralar 64 bin dolar seviyelerine geri döndü.

Kripto paralar değer kaybetti mask
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İran'ın İsrail'e yönelik dün başlayan intikam saldırısının duyurulmasının ardından kripto para piyasasında büyük deprem yaşandı.

Başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto varlıklar, ciddi oranlarda değer kaybı yaşadı.

Birkaç gündür 70 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, dün akşam da oldukça sert bir düşüş yaşamıştı.

Bitcoin'in fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 61 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin şu sıralar 64 bin dolar seviyelerine geri döndü.

BİTCOİN'DE DEĞER KAYBI YÜZDE 7'Yİ AŞTI

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 14 Mart'ta 73 bin 750 dolarla kaydeden Bitcoin'in fiyatındaki bir aylık düşüş de yüzde 13'ü aştı.

Küresel kripto para piyasasının değeri ise 24 saatte yüzde 6,22 azalarak 2,29 trilyon dolara geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi

# para

14 Nis 2024 - 11:31 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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