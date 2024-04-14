Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Süper Lig’de kaleciler 2.Küme’de golcüler  

ABONE OL Google News Sayfamız

2.Küme A Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Maltaspor’u zirveye kaleciler taşıyor. Maltaspor’da forvette oynayan Batuhan Kürkan ile Onurcan Bekçi, aslında kaleci. İki isimde bu sezon Süper Amatör Lig’de Doğantepespor’un kalesini korudular.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Süper Lig’de kaleciler 2.Küme’de golcüler   mask
ABONE OL Google News Sayfamız

MALTASPOR MAÇINDA GOL ATTILAR

Bu sezon Doğantepespor’un kalesini koruyan Batuhan Kürkan ve Onurcan Bekçi, 2.Küme’de yer alan Maltaspor’da ise oyuncu olarak kadroda bulunuyor. Batuhan Kürkan, takımın forvet oyuncusu, attığı gollerle takımına önemli katkı sağlıyor. Batuhan Kürkan, son maçta 75.dakikada takımına penaltı kazandırdı. Onurcan Bekçi’nin kullandığı, kaçırdığı penaltı tekrarlandı. Bu kez topun başına Batuhan Kürkan geçit, takımını 1-0 öne geçirdi. Penaltıyı kaçıran Onurcan Bekçi, 5 dakika sonra kalecinin boşa çıktığı pozisyonda topu filelere gönderdi. Maltaspor, kalecileri Onurcan Bekçi ve Batuhan Kürkan’ın attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. 

Süper Lig’de kaleciler 2.Küme’de golcüler  

BATUHAN VE ONURCAN- Daha önce 2.Lig’de Kocaeli Birlikspor takımının kadrosunda da yer alan kaleciler Batuhan Kürkan ve Onurcan Bekçi, bu sezona Doğantepespor’da kaleci başlayıp, 2.küme’de Maltaspor’da ise forvet oynadılar. Hulusi ÖZDİLEK

# Kocaeli

14 Nis 2024 - 11:47 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.778.094 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL