Süper Lig’de kaleciler 2.Küme’de golcüler  

MALTASPOR MAÇINDA GOL ATTILAR

Bu sezon Doğantepespor’un kalesini koruyan Batuhan Kürkan ve Onurcan Bekçi, 2.Küme’de yer alan Maltaspor’da ise oyuncu olarak kadroda bulunuyor. Batuhan Kürkan, takımın forvet oyuncusu, attığı gollerle takımına önemli katkı sağlıyor. Batuhan Kürkan, son maçta 75.dakikada takımına penaltı kazandırdı. Onurcan Bekçi’nin kullandığı, kaçırdığı penaltı tekrarlandı. Bu kez topun başına Batuhan Kürkan geçit, takımını 1-0 öne geçirdi. Penaltıyı kaçıran Onurcan Bekçi, 5 dakika sonra kalecinin boşa çıktığı pozisyonda topu filelere gönderdi. Maltaspor, kalecileri Onurcan Bekçi ve Batuhan Kürkan’ın attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

BATUHAN VE ONURCAN- Daha önce 2.Lig’de Kocaeli Birlikspor takımının kadrosunda da yer alan kaleciler Batuhan Kürkan ve Onurcan Bekçi, bu sezona Doğantepespor’da kaleci başlayıp, 2.küme’de Maltaspor’da ise forvet oynadılar. Hulusi ÖZDİLEK