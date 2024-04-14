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14 Nis 2024 - 11:49- Spor G:

Maltaspor dolu dizgin geliyor

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2.Küme A Grubu’nda geçen hafta Yeşilovaspor’u yenerek liderlik koltuğuna oturan Maltaspor, cumartesi günü de 3 puan gerisinde bulunan Derince GB’yi 2-0 mağlup etti, şampiyonluk yarışında çok önemli bir engeli aştı.

Hulusi Özdilek
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Maltaspor dolu dizgin geliyor
Maltaspor dolu dizgin geliyor
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DERİNCE GB İLE LİDERLİK MAÇINA ÇIKTI

Bu sezon çekişmenin en çok yaşandığı 2.Küme A Grubu’nda Maltaspor, son maçında Yeşilovaspor’u yenerek liderliğe yükselmişti. 18 puanla grubun zirvesinde bulunan Sarı-Siyahlı ekip, 3 puan gerisinde bulunan 15 puanlı Derince GB ile karşı karşıya geldi. Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta kazanan takım şampiyonluk yarışında avantaj sağlayacaktı. Maçın ilk yarısında gol olmadı, devre 0-0 bitti.

İLK GOL PENALTIDAN

İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda Derince GB kalecisi Caner Aydın, Batuhan Kürkan’ı düşürdü. Maçın hakemi Sabit Selvi penaltı noktasını gösterdi. Atışı Onurcan Bekçi kullandı, kaleci Caner Aydın kurtardı. Ancak yardımcı hakem kaleci Caner’in öne çıktığını belirtip, atışı tekrarlattı. Bu kez topun başına Batuhan Kürkan geçti. Batuhan Kürkan, topu filelere gönderdi, skor 1-0 oldu. Penaltıyı kaçıran Onurcan Bekçi, 80’de skoru 2-0 yaptı, maçta bu skorla bitti. 

 

 

 

2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Maltaspor

9

6

3

0

26

9

21

2-Yeşilovaspor

9

6

2

1

21

9

20

3-Derince G.B

9

4

3

2

17

11

15

4-Ç. Plajyoluspor

8

5

0

3

17

14

15

5-Çamlıtepespor

8

3

2

3

21

12

11

6-Yenişehirspor

8

1

0

7

9

32

3

7-Çayırtepe Gençlik

9

0

0

9

5

29

0

 

 

 

 

 

Maltaspor dolu dizgin geliyor

MALTASPOR SEVİNDİ- Geçen hafta liderliği ele geçiren Sarı-Siyahlı ekip, sahasında Derince GB’yi 2-0 yendi, koltuğunu korudu. Hulusi ÖZDİLEK

Maltaspor dolu dizgin geliyor

ORHAN FİLİZ- Maltaspor Teknik Sorumlusu Orhan Filiz, genç oyuncularla takımını şampiyonluğa taşıyor.

Maltaspor dolu dizgin geliyor

MUHAMMET ÇELİK- Derince GB Teknik Sorumlusu Muhammet Çelik, maçın hakemi Sabit Selvi’ye tepki gösterdi.

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LİDERLİK MAÇI- Cephanelik Stadı’nda oynanan liderlik maçında kazanan 2-0’lık skorla Maltaspor oldu.

# hafta, Derince

14 Nis 2024 - 11:49 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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