İYİ Parti Kocaeli’de bölünme mi var? Genel Başkanlık için kimi destekleyecekler?

TÜRKKAN, ACUR, DİLMEN VE DURMUŞ

Yerel seçimler sonrası, seçimli olağanüstü genel kurula gideceği duyurulan İYİ Parti’de Meral Akşener genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Günay Kodaz ve Tolga Akalın’ın genel başkanlığa aday olan isimler. Genel kurul öncesi Kocaeli Teşkilatı’nda bölünme olduğu iddia ediliyor. Buna göre genel başkanlık yarışında İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur genel Koray Aydın’a, İl Başkanvekili Kaan Dilmen ile İYİ Parti Genel idare Kurulu (GİK) Üyesi Cumali Durmuş’un ise Müsavat Dervişoğlu’na destek verecek. Bu durumun teşkilatta bölünmeye neden olduğu öne sürülüyor.

TÜRKKAN VE ACUR NELER SÖYLEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, olağanüstü genel kurulda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurması üzerine İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sağ partilerin liderleriyle var olduklarını ifade erken Akşener’in verdiği kararı gözden geçirmesi gerektiğini ifade etmişti. İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur ise gazetemize yaptığı açıklamada “Kongre kararını genel başkanımız aldı, bir şey söylemek pek de doğru olmaz. Seçimli olağanüstü genel kurulda Kocaeli Teşkilatı’nı il başkanı olarak adaylardan birine yönlendirme gibi bir durumum olmayacak, burası Genel Başkanımız Meral Akşener’in memleketi ve kendisi nasıl bir sonuç arzu ederse Kocaeli’den o sonuç çıkar” ifadelerini kullanmıştı.

DURMUŞ VE DİLMEN DE KONUŞTU

Akşener’in aday olmama kararı sonrası İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı'nın önde gelen isimleri arasında yer alan, GİK Üyesi Cumali Durmuş yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Meral Akşener’in almış olduğu kararı saygıyla karşılıyorum. Genel Başkan Meral Akşener’in açıklamaları sonrasında yol arkadaşım, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkanlığa aday olduğu yönündeki açıklamasını olumlu karşılıyorum” ifadelerini kullanmıştı. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanvekili Kaan Dilmen ise konuyla ilgili “Ben kimseyle birlikte hareket etmiyorum. Müsavat Dervişoğlu’na destek vermek benim şu anda daha uygun. Bölünme gibi söylemlerin kullanılması doğru değil” dedi.