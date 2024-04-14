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O şehirde sır gibi ölümler: 2 kişini cesedi bulundu

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yaşları genç olan iki kişinin ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

O şehirde sır gibi ölümler: 2 kişini cesedi bulundu mask
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Kayseri’de bir evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay Kocasinan ilçesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi’ndeki 489. Sokak üzerinde müstakil bir evde yaşayan 2 genci hareketsiz şekilde yatarken, bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede 2 genci yaşamını yitirdiği belirledi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

 

Kaynak: İHA

# polis, sevk

14 Nis 2024 - 12:00 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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