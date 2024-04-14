Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Kilometrelerce uzaktan gün batımı izlemeye Kocaeli'ye geliyorlar

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’de bulunan Palamar Tepesi gün batımı manzarasıyla görenleri mest ediyor. Bayram tatiliyle birlikte binlerce vatandaş kilometrelerce uzaktan Palamar Tepesi’nde gün batımı izlemeye geliyor.

Kilometrelerce uzaktan gün batımı izlemeye Kocaeli'ye geliyorlar
Kilometrelerce uzaktan gün batımı izlemeye Kocaeli'ye geliyorlar
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Palamar Tepesi manzarasıyla görenleri mest ediyor. İstanbul’a yakın olan yerler özellikle günü birlik tatil yapanlar veya çadır kurarak kamp yapan vatandaşların uğrak noktası. Palamar Tepesi gün batımı manzarasını izlemek isteyen binlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların ve çiftler tepeye oturarak gün batımı manzarasını izliyor. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Manzarayı izlemek üzere alanda bulunan kampçı Eray Tuberk , “Biz İzmitli olduğumuz işin sürekli buraya geliyoruz. Buralı sayılırız yani, Hafta sonları ve özel günlerimizde de geliyoruz. Özellikle burada duruyoruz ama çok aşağıya inmiyoruz. Tabi ki herkese tavsiye ederim ama çokta tavsiye etmemek gerekir diye düşünüyorum. Buraları gerçekten temizliyoruz biz gelenler çok pis bırakıyorlar çünkü. Bizde gün batımı izliyoruz ve izleyeceğiz bugünde” şeklinde konuştu.

Kilometrelerce uzaktan gün batımı izlemeye Kocaeli'ye geliyorlar

Kaynak: İHA

# Kocaeli, hafta, İstanbul

14 Nis 2024 - 13:28 İHA Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.778.094 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL