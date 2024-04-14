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İsrail Savaş Kabinesi toplanıyor: İran'a verilecek yanıt görüşülecek

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İran'ın saldırılarının ardından İsrail Savaş Kabinesi bugün toplanacak. Kabine, İran'a nasıl tanıt verileceğini görüşecek.

İsrail Savaş Kabinesi toplanıyor: İran'a verilecek yanıt görüşülecek mask
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İsrail Savaş Kabinesi'nin İran’dan düzenlenen saldırılara nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere bugün bir araya geleceği aktarıldı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Savaş Kabinesi'nin yerel saatle 15.30’da toplanacağı belirtildi.

Toplantıda İran saldırılarına verilecek “yanıtın” ele alınacağı ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.

Savaş Kabinesi'nde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

 

Kaynak: AA

# ifade

14 Nis 2024 - 13:31 - Dünya --- Okunma

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