Babaları kavga edince futbolcular da tribüne çıktı

TRİBÜNDE KAVGA

İzmit 41 Futbol Kulübü ile Başiskele Belediyespor U-17 maçında saha içinde çok fazla sorun yaşanmadı. Hakemin bitiş düdüğünden sonra Başiskele Belediyesporlu taraftarlar karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi. Sonrasında ise iki takım taraftarları tartıştı. Tribünde babalarının ve yakınlarının kavga ettiğini gören Başiskele Belediyespor’un genç oyuncuları, tel örgülerin üzerine çıkıp tribüne atlamak istediler. Olaylar daha da büyüdü. Bu maçtan sonra oynanacak Baçspor-MAP Kavaklı 2.Küme maçında görev yapmak için gelen polis memurları olayları önledi. U-17 yaş grubundaki bir maçta yaşanan bu kavga gençlere hiç yakışmadı.