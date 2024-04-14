Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Babaları kavga edince futbolcular da tribüne çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

U-17 Ligi B Grubu’nda zirve yarışı yapan İzmit 41 Futbol Kulübü ile Başiskele Belediyespor arasında Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta olay çıktı. İzmit 41 FK’nın 1-0 kazandığı karşılaşmanın bitiminde tribünde iki takım taraftarları arasında yaşanan kavgaya saha içindeki futbolcularda karışınca olaylar iyice büyüdü.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Babaları kavga edince futbolcular da tribüne çıktı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TRİBÜNDE KAVGA

İzmit 41 Futbol Kulübü ile Başiskele Belediyespor U-17 maçında saha içinde çok fazla sorun yaşanmadı. Hakemin bitiş düdüğünden sonra Başiskele Belediyesporlu taraftarlar karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi. Sonrasında ise iki takım taraftarları tartıştı. Tribünde babalarının ve yakınlarının kavga ettiğini gören Başiskele Belediyespor’un genç oyuncuları, tel örgülerin üzerine çıkıp tribüne atlamak istediler. Olaylar daha da büyüdü. Bu maçtan sonra oynanacak Baçspor-MAP Kavaklı 2.Küme maçında görev yapmak için gelen polis memurları olayları önledi. U-17 yaş grubundaki bir maçta yaşanan bu kavga gençlere hiç yakışmadı.

# polis, futbol, İzmit

14 Nis 2024 - 13:33 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.778.094 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL