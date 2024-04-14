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Ford çalışanı genç yaşta hayatını kaybetti

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Ford Otosan çalışanı 21 yaşındaki Emirhan, bayramda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ford çalışanı genç yaşta hayatını kaybetti
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Kaza, Zonguldak’ın Alaplı Erdem Yuva evleri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük’te Ford Otosan fabrikasında çalışan Emirhan Çelik (21) yönetimindeki 34 E 5766 plakalı Honda marka otomobil sabah 05.30 sıralarında Ereğli istikametinden Erdem Yuva evleri istikametine geldiği sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosu binasına çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin parçaları çevreye saçılırken, sürücü Emirhan Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil içinde bulunan Alihan Ö. (19) ise ağır yaralandı.

 

Kaynak: İHA

14 Nis 2024 - 13:58 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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