Olmadı Kağıtspor

ÇOK ÖNEMLİ FIRSATI KAÇIRDI
Geçen hafta sahasında Bornova Belediyespor’u yenen Kağıtspor, düşme hattının hemen üzerine çıkmıştı. Temsilcimiz, cumartesi günü de düşme korkusu yaşayan, bir puan gerisindeki Ankara Ormanspor deplasmanındaydı. Mavi-Beyazlı ekip, rakibini yenmesi halinde rahatlayacaktı. Maçın ilk periyotu 20-20 bitti.
ORMANSPOR’A YENİLDİ
Devreyi 46-38 geride tamamlayan temsilcimiz, maçtan da 84-78 mağlup ayrıldı. Cosella Payne’nin 31 sayı, Mert Ulutaş’ın ise 15 sayı attığı maçtan yenilgiyle ayrılan Kağıtspor, yeniden düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. Kağıtspor, 21 Nisan Pazar günü İzmit’te son maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. 15.00’de başlayacak maçı temsilcimiz, kazanıp ligde kalmak istiyor.