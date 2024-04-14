14 Nis 2024 - 14:00 - Spor

Olmadı Kağıtspor

Erkekler Basketbol 1.Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, cumartesi akşamı Ankara’da Ormanspor’a konuk oldu. Mavi-Beyazlı ekip, bir puan gerisinde yer alan rakibine 84-78 mağlup oldu.