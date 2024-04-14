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Olmadı Kağıtspor

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Erkekler Basketbol 1.Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi yapan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, cumartesi akşamı Ankara’da Ormanspor’a konuk oldu. Mavi-Beyazlı ekip, bir puan gerisinde yer alan rakibine 84-78 mağlup oldu.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
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ÇOK ÖNEMLİ FIRSATI KAÇIRDI

Geçen hafta sahasında Bornova Belediyespor’u yenen Kağıtspor, düşme hattının hemen üzerine çıkmıştı. Temsilcimiz, cumartesi günü de düşme korkusu yaşayan, bir puan gerisindeki Ankara Ormanspor deplasmanındaydı. Mavi-Beyazlı ekip, rakibini yenmesi halinde rahatlayacaktı. Maçın ilk periyotu 20-20 bitti.

ORMANSPOR’A YENİLDİ

 Devreyi 46-38 geride tamamlayan temsilcimiz, maçtan da 84-78 mağlup ayrıldı. Cosella Payne’nin 31 sayı, Mert Ulutaş’ın ise 15 sayı attığı maçtan yenilgiyle ayrılan Kağıtspor, yeniden düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. Kağıtspor, 21 Nisan Pazar günü İzmit’te son maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. 15.00’de başlayacak maçı temsilcimiz, kazanıp ligde kalmak istiyor.

# hafta, İzmit, Büyükşehir, Balıkesir

14 Nis 2024 - 14:00 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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