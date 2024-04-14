Dumlupınar ve Asarköy kazandı

LİDER DUMLUPINARSPOR PUAN FARKINI KORUDU

Grupta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen, haftaya en yakın takipçisinin 4 puan önünde giren Dumlupınar FK, Kavaklı Stadı’nda oynanan karşılaşmada Ulaşlıspor’u 6-0 yenmeyi başardı. 20.dakikada Ali Haydar Ersoy ile 1-0 öne geçen Dumlupınar, Rüstem ile 30.dakikada farkı ikiye çıkardı. Tecrübeli futbolcu Mustafa Tetik takımını 40.dakikada 3-0 öne geçirdi. Dumlupınar. İlk yarıyı 3-0 önde bitirdi.

ASARKÖYSPOR 2’DE 2 YAPTI

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Dumlupınar 78 ve 83’te Hakan Şehitoğlu ile iki gol birden buldu ve karşılaşmada skor 5-0 oldu. Maçtaki gol perdesini 20.dakikada açan Ali Haydar Ersoy, 87.dakikada maçın skorunu tayin eden golü attı ve Dumlupınar sahadan 6-0 galip ayrıldı. Geçen hafta lider Dumlupınarspor’u deviren Asarköyspor ise deplasmanda oynadığı maçta Akçat’ı 8-1 yendi, 2’de 2 yaparak Play-Off iddiasını sürdürdü.

RAHAT KAZANDI- Haftaya liderlik koltuğunda giren Dumlupınar, rakibini 6-0 yendi ve liderlik koltuğundaki yerini ve avantajını korudu. Hulusi ÖZDİLEK