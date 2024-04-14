Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Gol düellosunu Ereğli kazandı: 5-4

ABONE OL Google News Sayfamız

2. Küme E Grubu’nda 10.hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Karamürsel Ereğlispor 3-1 geriye düştüğü, 3 penaltının olduğu maçta Gölcük Şirinköyspor’u 5-4 yenerek çok kritik bir galibiyet aldı.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Gol düellosunu Ereğli kazandı: 5-4 mask
ABONE OL Google News Sayfamız

KARŞILIKLI PENALTILAR

Karamürsel Stadı’nda oynanan maçta Şirinköyspor maça golle başladı. Yeşil beyazlılar, henüz 2.dakikada kaptan Ömer Arslan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ereğlispor, bu gole 23.dakikada Cem Altınçekiç’in penaltısıyla cevap, skora denge geldi. Şirinköyspor,  Mehmetcan Bayrak’ın penaltısıyla yeniden öne geçtiği maçta, 36.dakikada bu kez Berkay Kaya sahneye çıktı, konuk takım farkı bir anda ikiye çıkardı, skoru 3-1’e getirdi.

5 DAKİKADA 3 GOL OLDU

İlk yarının son bölümünde skoru lehine çevirmek için baskı kuran Ereğli, 41.dakikada Ali Rıza ile farkı bire indiren golü attı. Bu golden bir dakika sonra Ömer Serdaroğlu ile skoru 3-3 yapan Ereğlispor, ilk yarının ilk uzatma dakikasında İbrahim Özgür ile öne geçti, ilk yarıyı 4-3 önde kapatmayı başardı. Maçın ikinci yarısında 62.dakikada Mehmet Ali Dağ skoru 5-3 yaparken Şirinköyspor’da 76.dakikada Mehmetcan Bayrak’ın penaltısı maçın skorunu belirledi. Ereğli sahadan 5-4 galip ayrılmayı başardı. 

 

 

14 Nis 2024 - 14:02 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.778.094 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL