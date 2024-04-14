Gol düellosunu Ereğli kazandı: 5-4

KARŞILIKLI PENALTILAR

Karamürsel Stadı’nda oynanan maçta Şirinköyspor maça golle başladı. Yeşil beyazlılar, henüz 2.dakikada kaptan Ömer Arslan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ereğlispor, bu gole 23.dakikada Cem Altınçekiç’in penaltısıyla cevap, skora denge geldi. Şirinköyspor, Mehmetcan Bayrak’ın penaltısıyla yeniden öne geçtiği maçta, 36.dakikada bu kez Berkay Kaya sahneye çıktı, konuk takım farkı bir anda ikiye çıkardı, skoru 3-1’e getirdi.

5 DAKİKADA 3 GOL OLDU

İlk yarının son bölümünde skoru lehine çevirmek için baskı kuran Ereğli, 41.dakikada Ali Rıza ile farkı bire indiren golü attı. Bu golden bir dakika sonra Ömer Serdaroğlu ile skoru 3-3 yapan Ereğlispor, ilk yarının ilk uzatma dakikasında İbrahim Özgür ile öne geçti, ilk yarıyı 4-3 önde kapatmayı başardı. Maçın ikinci yarısında 62.dakikada Mehmet Ali Dağ skoru 5-3 yaparken Şirinköyspor’da 76.dakikada Mehmetcan Bayrak’ın penaltısı maçın skorunu belirledi. Ereğli sahadan 5-4 galip ayrılmayı başardı.