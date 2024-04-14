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Baçspor, şampiyonluğa koşuyor

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2.Küme B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan  Baçspor, cumartesi günü MAP Kavaklıspor’u 5-2 yendi, takipçisi Turgutspor’un berabere kalmasıyla şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Kenan Meriç
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Baçspor, şampiyonluğa koşuyor
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MAP KAVAKLI İLK YARI DİRENDİ

Geçen hafta Kadıköyspor’u 4-0 yenerek 7’de 7 yapan, bir maçı eksiğiyle ikinci sıradaki Turgutspor’a 6 puan fark yapan İzmit Baçspor, 1.Küme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeşil-Siyahlı ekip, cumartesi günü de M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Play-Off hattının biraz uzağında kalan MAP Kavaklıspor ile karşılaştı. Maçın hemen başında Baçspor, Ferdi Aksakal’ın golüyle 1-0 öne geçti. MAP Kavaklıspor, 44’de penaltıdan Gökhan Akdeniz ile eşitliği sağladı, devre 1-1 bitti.

SEMİHCAN GÜNEŞ’TEN İKİ GOL

İlk yarısı 1-1 berabere biten maçta Baçspor, genç yeteneği Semihcan Güneş’in 47.dakikada attığı golle yeniden öne geçti. 50.dakikada ilk golü atan tecrübeli Ferdi Aksakal, skoru 3-1 yaptı. 58.dakikada Emirhan Çay, Yeşil-Siyahlı ekibi 4-1 öne geçiren golü attı. 73.dakikada MAP Kavaklıspor’da Bedirhan çelik farkı ikiye indirdi. Son sözü 90.dakikada yine genç Semihcan Güneş söyledi. Baçspor, genç oyuncusunun attığı golle maçtan 5-2 galip ayrıldı, artık şampiyonluk için gün saymaya başladı.

2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Baçspor

8

8

0

0

33

11

24

2-Turgutspor

9

4

4

1

18

11

16

3- Körfez İlçesi Birlik

9

3

3

3

26

21

12

4-İlimtepe GB

8

3

2

3

18

15

11

5-Üçyoldoğuspor

9

3

0

6

21

30

9

6-Map Kavaklıspor

9

2

1

6

16

28

7

7-Kadıköyspor

8

2

0

6

10

22

6

Baçspor, şampiyonluğa koşuyor

FERDİ AKSAKAL- Baçspor’un tecrübeli ismi, MAP Kavaklıspor maçında iki gole imza attı.

Baçspor, şampiyonluğa koşuyor

BAÇSPOR- Yeşil-Siyahlı ekip, 8.maçından da 3 puanla ayrıldı, kayıpsız olarak yoluna devam ediyor.

# hafta, Körfez, İzmit

14 Nis 2024 - 14:22 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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