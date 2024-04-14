Üç kırmızı kartlı maçta kazanan yok  

TURGUTSPOR- KÖRFEZ İLÇE MAÇI ÇOK GERGİN GEÇTİ

Lider Baçspor’un gerisinde kalan, 1.Küme’ye çıkma umutlarını Play-Off’a bırakan Turgutspor, cumartesi günü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Körfez İlçesi Birlikspor’u konuk etti. Play-Off yarışında iddiasını sürdürmek isteyen körfez İlçesi Birlikspor açısından daha büyük önem taşıyan maç çok gergin geçti. Maçın ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarıda 50.dakikada Turgutspor, Furkan Karagöz’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 64.dakikada Burak Gedik cevap verdi, skor 1-1 oldu. Turgutspor’un golünü atan Furkan Karagöz, 74.dakikada kırmızı kart gördü. Konuk takımdan da 90+5’de Enes Malik Ünal ile Efecan Seyrek de maçın hakemi Oğuz Solak tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldılar. 1-1 biten maçta Turgutspor’un şampiyonluk şanısın çok azaldı.

2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU