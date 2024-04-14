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Üç kırmızı kartlı maçta kazanan yok  

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2.Küme B Grubu’nda 9.haftanın en önemli maçlarından biri Turgutspor ile Körfez İlçesi Birlikspor arasındaydı. Maçın hakemi Oğuz Solak’ın üç kırmızı kart gösterdiği karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kenan Meriç
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Üç kırmızı kartlı maçta kazanan yok   mask
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TURGUTSPOR- KÖRFEZ İLÇE MAÇI ÇOK GERGİN GEÇTİ

Lider Baçspor’un gerisinde kalan, 1.Küme’ye çıkma umutlarını Play-Off’a bırakan Turgutspor, cumartesi günü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Körfez İlçesi Birlikspor’u konuk etti. Play-Off yarışında iddiasını sürdürmek isteyen körfez İlçesi Birlikspor açısından daha büyük önem taşıyan maç çok gergin geçti. Maçın ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarıda 50.dakikada Turgutspor, Furkan Karagöz’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 64.dakikada Burak Gedik cevap verdi, skor 1-1 oldu. Turgutspor’un golünü atan Furkan Karagöz, 74.dakikada kırmızı kart gördü.  Konuk takımdan da 90+5’de Enes Malik Ünal ile Efecan Seyrek de maçın hakemi Oğuz Solak tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldılar. 1-1 biten maçta Turgutspor’un şampiyonluk şanısın çok azaldı.

2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Baçspor

8

8

0

0

33

11

24

2-Turgutspor

9

4

4

1

18

11

16

3-Körfez İlçesi Birlik

9

3

3

3

26

21

12

4-İlimtepe GB

8

3

2

3

18

15

11

5-Üçyoldoğuspor

9

3

0

6

21

30

9

6-Map Kavaklıspor

9

2

1

6

16

28

7

7-Kadıköyspor

8

2

0

6

10

22

6

 

 

 

# Körfez, ilçe

14 Nis 2024 - 14:25 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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