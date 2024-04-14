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Üçyoldoğu, İlimtepe’yi eli boş gönderdi: 3-1

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2.Küme B Grubu’nda haftaya Play-Off hattında giren İlimtepe GB, Cephanelik Stadı’nda son sıradaki Üçyoldoğuspor’a konuk oldu. Ev sahibi Üçyoldoğuspor, rakibini 3-1 yendi, az da olsa Play-Off yarışında umutlandı.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Üçyoldoğu, İlimtepe’yi eli boş gönderdi: 3-1 mask
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İLK YARI ÜÇYOLDOĞU ÖNDE

Ligde oynadığı 8 maçta 6 puan toplayan Üçyoldoğuspor, Cephanelik Stadı’nda konuk ettiği İlimtepe GB karşısında ilk yarıyı Melih Yiğit’in attığı golle 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıya da golle başlayan Mavi-Beyazlı ekip, Muhammet Akbaş ile skoru 2-0’a getirdi. İlimtepe GB, 2006 doğumlu oyuncusu Melih ile farkı 1’e indirip, umutlandı. Ev sahibi ekip, Melih Yiğit ile bir gol daha buldu, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın hakemi Gökmen Ortak, Üçyoldoğuspor’dan Yağızhan Ocak’ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

 


2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Baçspor

8

8

0

0

33

11

24

2-Turgutspor

9

4

4

1

18

11

16

3- Körfez İlçesi Birlik

9

3

3

3

26

21

12

4-İlimtepe GB

8

3

2

3

18

15

11

5-Üçyoldoğuspor

9

3

0

6

21

30

9

6-Map Kavaklıspor

9

2

1

6

16

28

7

7-Kadıköyspor

8

2

0

6

10

22

6

 

 

 

# Körfez

14 Nis 2024 - 14:27 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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