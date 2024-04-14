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Ara tatil bitiyor okullar yeniden açılıyor

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2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ara Tatili, 15 Nisan Pazartesi günü çalacak ders zili ile sona erecek.

Muhammet Emin Can
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Ara tatil bitiyor okullar yeniden açılıyor mask
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5 Nisan Cuma günü okullarda 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ara Tatili başladı. 9 günlük bu tatil 15 Nisan Pazartesi günü çalacak olan ders ziliyle birlikte sona erecek. Kocaeli geneli 1304 okulda, yaklaşık 26 bin öğretmen ve okullara kayıtlı yaklaşık 430 bin öğrenci tatil sonrası yeniden okullara dönecek. Sömestr tatili 22 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında geçirilen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı, karnelerin dağıtılarak yaz tatilinin başlayacağı 14 Haziran’da sona erecek. Muhammet Emin CAN

# Kocaeli

14 Nis 2024 - 14:28 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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