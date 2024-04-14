Milyonluk liman kazasında 1 aydır enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Kocaeli’de Evyapport liman işletmesinde 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü geminin kıyıdaki 3 kule vince çarparak devirdiği kazanın ardından 1 aydır enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kule vincin parçaları ve parçaların altında kalan konteynerler dron ile görüntülendi. Öte yandan, 60 milyon dolarlık hasara sebep olduğu tahmin edilen kaza, çevre limanlarda ve D-100 kara yolunun İzmit ve Derince ilçesi geçişlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi’nde bulan Evyapport liman işletmesinde 16 Mart Cumartesi günü Hong Kong bayraklı "YANG MING" isimli 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü gemi, rıhtıma aborda olma manevrası yaptığı esnada kıyıdaki kule vince çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 3 kule vinç büyük bir gürültüyle sırayla devrildi. 137 metre uzunluğundaki vinçlerden birinin kopan kolu, gemi üzerindeki konteynerlerin üzerine düştü. Bu sebeple konteynerlerden bazıları denize düştü.

Yaklaşık 60 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin edilen liman kazasında, 1 aydır enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Denizdeki konteynerleri kaldırma çalışmaları tamamlanırken, kule vincin parçaları ve parçaların altında kalan konteynerler dron ile havdan görüntülendi. Milyonluk kaza sebebiyle çevre limanlarda yoğunluk oluşuyor. Öte yandan, D-100 kara yolunun İzmit ilçesi şehir merkezi ile Kuruçeşme mevki ve Derince ilçesi Liman şıkları geçişlerinde trafik yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: İHA