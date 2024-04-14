Özel gereksinimli adam, pasajda ölü bulundu

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Yenigün Mahallesi Sakarya Caddesi Tepeli Sokak’ta bulunan pasajda meydana gelen olayda, 57 yaşındaki özel gereksinimli Gürhan Anık yerde hareketsiz halde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden yapılan incelemenin ardından, adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Anık’ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi merkezine sevk edildi. Gürhan Anık’ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Kaynak: İHA