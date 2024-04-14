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2023-2024 balıkçılık av sezonu 15 Nisan’da kapanıyor

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: “2023-2024 balıkçılık av sezonu başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçti” Sezon 15 Nisan’da kapanacak.

2023-2024 balıkçılık av sezonu 15 Nisan’da kapanıyor mask
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: “2023-2024 balıkçılık av sezonu başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçti” dedi. 2023-2024 balıkçılık av sezonu ise 15 Nisan’da kapanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Ağustos 2023 gecesi İstanbul Poyrazköy Balıkçı Barınağı’nda katıldığı törenle açılışı yapılan 2023-2024 balıkçılık av sezonu 15 Nisan’da sona eriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023-2024 balıkçılık av sezonunun başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçtiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, 1 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2024 Pazartesi günü sona erecek balıkçılık sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 15 Nisan’da başlayacak denizlerdeki av yasağının, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri (gırgır ve trol) kapsayacağını vurgulayan Yumaklı, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların ise bu yasaktan muaf olduğunu ve avcılık yapmaya devam edebileceklerini belirtti.

Bakanlıktan izin alınarak kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avclık yapılabileceğini belirten Bakan Yumaklı, “Ayrıca 4,5 ayı kapsayacak bu dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak şartıyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

# İstanbul

14 Nis 2024 - 15:06 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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