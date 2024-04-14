Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Hürriyet mazbatasını yarın alıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeniden İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet mazbatasını yarın (Pazartesi) alıyor.

Hürriyet mazbatasını yarın alıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından mazbatasını almayan tek belediye başkanı olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yarın mazbatayı alıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hürriyet, şu ifadeleri kullandı: “Saat 16.00'da büyük bir heyecanla Kocaeli Adliyesi'nde olacağız. İzmit Belediye Başkanlığı mazbatamızı aldıktan sonra halkımızla kol kola BELSA önüne yürüyeceğiz. Belsa önünde renkli bir kutlama ile taçlanacak bu özel ve coşkulu günde sizleri de aramızda görmek bizim için büyük mutluluk olacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, İzmit

14 Nis 2024 - 15:12 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.778.094 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL