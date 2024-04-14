Hürriyet mazbatasını yarın alıyor

Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından mazbatasını almayan tek belediye başkanı olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yarın mazbatayı alıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hürriyet, şu ifadeleri kullandı: “Saat 16.00'da büyük bir heyecanla Kocaeli Adliyesi'nde olacağız. İzmit Belediye Başkanlığı mazbatamızı aldıktan sonra halkımızla kol kola BELSA önüne yürüyeceğiz. Belsa önünde renkli bir kutlama ile taçlanacak bu özel ve coşkulu günde sizleri de aramızda görmek bizim için büyük mutluluk olacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi