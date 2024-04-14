Başkan Söğüt, “Şimdi hizmet zamanı”

Körfez Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Yeni dönemin ilk meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Şener Söğüt, yeni dönemin Körfez için hizmet ve eser dolu geçeceğine inandığını belirterek, “31 Mart seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Geçmiş dönem birlikte çalıştığımız bazı arkadaşlarımız da var ama çoğunluk olarak yeni bir meclisiz.

KÖRFEZ HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI

Meclis çatısı altında birlikte 5 yıl boyunca ilçemizin, şehrimizin meselelerini istişare ederek birlikte değerlendirerek çözüme kavuşturacağız. Bunlarda sizlerin büyük katkısı olacak. Seçimler bitti, şimdi çalışma zamanı. Körfez’e değer katma, hizmet ve eser kazandırma vakti. Hepimizin ortak paydası Körfez. Hep birlikte muhalefet ve iktidar olarak güzel bir çalışma dönemi geçirmeyi diliyorum.

FARKLILIKLAR ZENGİNLİĞİMİZ

Zaman zaman farklı düşüncelerimiz mutlaka olacak. Farklı düşünceler bizim zenginliğimiz. En iyi arayışı anlamında atacağımız adımlar olarak görüyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle tüm meclis üyelerinden yönetim süresinde istifade etmeyi istiyorum. Siyasi rozetlerimizi bir kenara bırakarak, Körfez’in meclisi için el birliği ile çalışacağız” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VEKİLLERİ BELİRLENDİ

Başkan Şener Söğüt’ün konuşmasının ardından 1. ve 2. Başkan Vekili, encümen ve meclis katipliği seçimleri gerçekleştirildi. Kapalı zarf usulü gerçekleştirilen seçimlerde;

1. Başkan Vekili İbrahim Çırpan olurken, ikinci başkanvekili MHP’den Ahmet Erdemiş oldu. Ayrıca meclis katipliklerine Ayşe Hacet Aşar ve Nebahat Çelik seçilirken, Encümen Üyeliklerine Doğan Önal, Mehmet Ak (AK Parti), Ali Kaşkaş (MHP) seçildi.

İHTİSAS KOMİSYONLARI SEÇİMLERİNDE;

Plan ve Bütçe Komisyonu’na Ayşe Hacet Aşar ve Fatih Yalçın (AK Parti) Ahmet Topuz (MHP), Erkan Uygun ve Burcu Tekin seçildi

İmar ve Şehircilik Komiyonu’na Semih Yurt ve İsmail Akova (AK Parti) Tarık Sezer Bekiroğlu (MHP), Ünal Akyüz, Serhan Güncü (CHP) seçildi

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’na Şaban Aydın, Mehmet Ak (AK Parti), Ali Kaşkaş (MHP), Gökmen Yılmaz, Mehmet Bakar (CHP) seçildi

Çevre ve Sağlık Komisyonu’na Fatih Yalçın, İsmail Akova (AK Parti), Bayram Kurtaran (BBP), Aslı Tuna ve Ali Doğan (CHP) seçildi.

Sosyal Hizmetler Komisyonu’na Nebahat Çelik, Doğan Önal (AK Parti), Ahmet Topuz (MHP), Nurcan Kuşçu, İnan Günay (CHP) seçildi.

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu’na Doğan Orak, Semih Yurt (AK Parti) Ali Kaşkaş (MHP), Zeynel Aslan, Gökçe Ceylan Erdem (CHP) seçildi

BİRLİK ÜYELERİ SEÇİLDİ

Birlik seçimlerinde de; Marmara Belediyeler Birliği’ne Murat Gülbiçim seçilirken,

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne Ahmet Topuz, Tarihi Kentler Birliği’ne Bayram Kurtaran, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne Şaban Aydın ve Doğan Önal seçildi. Seçimlerin tamamlanması sonrasında gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı.

FAALİYET RAPOR GÖRÜŞÜLDÜ

Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi sırasında da Başkan Şener Söğüt koltuğu Başkan Vekili İbrahim Çırpan’a bıraktı. Meclis üyeleri tek tek raporla ilgili görüşlerini aktarırken, Başkan Şener Söğüt de tek tek cevap verdi, “Başarılı bir dönemi geride bıraktık” dedi. 2023 yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: BÜLTEN