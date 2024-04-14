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Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü mask
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Bakan Fidan, İran’ın 13 Nisan gecesi İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğimizi iletti; gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğimizi muhatabına aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran’ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini söyledi.

Kaynak: TRT HABER

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14 Nis 2024 - 15:16 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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