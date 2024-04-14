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İsrail'in 191 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 729'a çıktı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 729'a yükseldi.

İsrail'in 191 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 729'a çıktı mask
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 191 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 62 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 729'a, yaralı sayısının da 76 bin 371'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: TRT HABER

14 Nis 2024 - 15:16 Kocaeli- Dünya --- Okunma

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